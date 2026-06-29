Victoria Diana: Perempuan Papua Harus Jadi Bagian Utama Pembangunan

jpnn.com - MERAUKE - Anggota DPR Provinsi (DPRP) Papua Selatan Victoria Diana Gebze mengatakan bahwa perempuan Papua tidak boleh terpinggirkan dalam proses pembangunan di daerahnya.

Menurut Victoria, pembangunan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari Orang Asli Papua (OAP), perempuan, masyarakat adat, pemuda, hingga kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Victoria saat menjadi pembicara dalam Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel, Merauke, Senin (29/6).

"Pembangunan di Papua Selatan, khususnya Merauke, harus dijalankan dengan memperbaiki berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan. Aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan juga perlu dilaksanakan secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Victoria dalam keterangannya.

Dia menilai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) maupun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan hanya lahir dari ruang birokrasi.

Menurut Victoria, suara masyarakat, terutama OAP, seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan.

Baca Juga: TNI AD Kirim Dukungan Logistik untuk Program Manunggal Air dan Papua Terang

"Kalau kebijakan tidak berangkat dari persoalan nyata di lapangan, pembangunan bisa menimbulkan jarak dengan masyarakat, bahkan berpotensi memunculkan konflik," ujarnya.

Victoria juga menekankan pentingnya pelibatan OAP dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).