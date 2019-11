Vidal Pastikan Kemenangan Comeback Barcelona Atas Leganes

jpnn.com, LEGANES - Barcelona bersusah payah memetik kemenangan tandang atas tuan rumah Leganes di Estadio Municipal de Butarque, Sabtu (23/11) malam WIB. Sempat tertinggal di babak pertama, Barca akhirnya menang 2-1.

Gol Leganes dicetak Youssef En-Nesyri di menit 12. Sementara dua gol balasan Barcelona dicetak pada babak kedua lewat Luiz Suarez (53') dan Arturo Vidal (79').

Dengan hasil ini membuat Blaugrana memimpin tiga poin di puncak klasemen atas Real Madrid (25) yang baru akan bertanding dini hari nanti. Sementara bagi Leganes membuat mereka semakin terdampar di dasar klasemen dengan enam poin.

Melawan tim juru kunci, Barcelona seolah kesulitan untuk lepas dari tekanan yang dilancarkan Leganes di menit awal laga. Pada sepuluh menit awal, Leganes memiliki beberapa peluang lewat Braithwaite dan Roque Mesa.

Leganes mampu unggul terlebih dahulu di menit 12 lewat Youssef En-Nesyri. Menerima umpan terobosan Mesa, Nesyri menusuk ke sisi kanan dan melepaskan sepakan yang tak bisa diselamatkan Ter Steger.

3 - Barcelona are the first side to win three times against Leganes at Butarque in LaLiga (W3 D0 L1). Indeed, they are the side to have scored the most away goals against them in the top-flight (11). Guest. pic.twitter.com/1GRw7pSGpb