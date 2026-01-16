Video Asusila Oknum ASN Batam Berdurasi 23 Detik Diusut Polisi

jpnn.com - Polisi sedang mengusut kasus video asusila yang dilaporkan oknum ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Nona Pricilia Ohei menyebut kasus itu masih tahap penyelidikan di Subdit Siber Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau.

Kombes Nona mengatakan kepolisian sedang meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait kasus video bermuatan asusila tersebut.

Baca Juga: Wali Kota Batam Sudah Tahu soal Video Asusila Seorang Kepala Dinas

"Perkembangan kasusnya saat ini masih penyelidikan, sepertinya dari tim penyidik mau melakukan permintaan klarifikasi kepada para pihak," kata Nona di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis (15/1/2026).

Perwira menengah Polri itu menyebut setelah proses klarifikasi dilakukan, penyidik segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor.

"Nanti penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor untuk perkembangannya," ujarnya.

Sementara, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Sasmito Mahari menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi empat orang pihak pelapor, termasuk Gustian Riau, mantan Kadisperindag Kota Batam sebagai pelapor.

"Pelapor sudah kami mintai klarifikasinya pekan lalu," kata Mahari.