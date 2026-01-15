Video Asusila Oknum ASN di Batam Beredar di Medsos, Polda Kepri Turun Tangan

jpnn.com, BATAM - Subdit Siber Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menurunkan tim menyelidiki kasus video asusila oknum ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kepri Kombes Nona Pricilia Ohei mengatakan tim penyidik tengah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait kasus video bermuatan asusila tersebut.

“Perkembangan kasusnya saat ini masih penyelidikan, sepertinya dari tim penyidik mau melakukan permintaan klarifikasi kepada para pihak,” kata Nona di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis.

Perwira menengah Polri itu setelah proses klarifikasi dilakukan, penyidik segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor.

“Nanti penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor untuk perkembangannya,” ujarnya.

Terpisah, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Sasmito Mahari menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi empat orang pihak pelapor, termasuk Gustian Riau, mantan Kadisperindag Kota Batam sebagai pelapor.

“Pelapor sudah kami mintai klarifikasinya pekan lalu,” kata Mahari.

Terkait apa saja materi pemeriksaan yang ditanyakan, Mahari pihaknya mendalami terkait kebenaran video tersebut.