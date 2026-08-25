Video Budi Arie Soal Dinamika Politik Lebih Cepat dari 2029, Gibranku Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gibranku Ananta Agung Junaedy menyayangkan pernyataan Budi Arie Setiadi yang menilai situasi politik nasional bisa bergerak lebih cepat dari 2029.

Ananta menegaskan, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi politik saat ini, khususnya sikap para relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pernyataan Budi Arie tidak mencerminkan situasi politik hari ini,” kata Ananta dalam keterangannya, Selasa (25/8).

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Pernyataan itu merespons video Budi Arie yang beredar. Dalam video tersebut, Budi Arie menyebut insting politiknya melihat kemungkinan dinamika politik berjalan lebih cepat dari 2029.

Dia juga menyinggung potensi terjadinya “patahan sejarah” yang dikaitkan dengan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Menurut Ananta, relawan pendukung Prabowo-Gibran tetap solid mengawal pemerintahan hingga masa jabatan berakhir pada 2029.

“Seluruh elemen relawan masih dan tetap mendukung pemerintah menuntaskan program nasional dalam Asta Cita hingga 2029,” tegasnya.

Ananta menyebut sikap tersebut juga sejalan dengan pernyataan Presiden RI ketujuh Joko Widodo yang pernah menyampaikan dukungan agar Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.