menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Video Call dengan Raffi Ahmad, Bobby Nasution: Terima Kasih Bantuannya

Video Call dengan Raffi Ahmad, Bobby Nasution: Terima Kasih Bantuannya

Video Call dengan Raffi Ahmad, Bobby Nasution: Terima Kasih Bantuannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) saat mengobrol lewat video call WhatsApp dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni RI Raffi Ahmad di Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan, Sabtu (6/12/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Sumut

jpnn.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni RI Raffi Ahmad yang mengirim bantuan Rp 5 miliar untuk penanganan korban banjir dan longsor di wilayah Sumut.

"Terima kasih Aa Raffi, atas bantuannya. Semoga sehat, sukses, dan bantuannya segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana," kata Bobby saat mengobrol lewat video call WhatsApp dengan Raffi Ahmad di Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Sabtu (6/12/2025).

Bobby juga memaparkan, bahwa kondisi terkini penanganan bencana di wilayah Sumut tercatat sebanyak 407.256 kepala keluarga atau 1.531.938 jiwa terdampak.

Baca Juga:

Kemudian, terdapat 9.311 kepala keluarga atau 37.158 jiwa hingga kini masih mengungsi, lalu 318 jiwa meninggal dunia, 647 jiwa mengalami luka-luka, dan 123 jiwa dinyatakan hilang.

Bencana hidrometeorologi telah melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Humbang Hasundutan.

Kemudian, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, dan Padang Lawas.

Baca Juga:

"Total ada 13 kabupaten dan lima kota terdampak banjir dan longsor," jelas Bobby setelah menyambut kedatangan Prio Bagja bersama tim dan video call Raffi Ahmad.

Menurut Bobby, bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, dan jembatan nasional maupun provinsi.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad yang kirim bantuan Rp 5 miliar untuk korban bencana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI