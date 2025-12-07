Video Call dengan Raffi Ahmad, Bobby Nasution: Terima Kasih Bantuannya

jpnn.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni RI Raffi Ahmad yang mengirim bantuan Rp 5 miliar untuk penanganan korban banjir dan longsor di wilayah Sumut.

"Terima kasih Aa Raffi, atas bantuannya. Semoga sehat, sukses, dan bantuannya segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana," kata Bobby saat mengobrol lewat video call WhatsApp dengan Raffi Ahmad di Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Sabtu (6/12/2025).

Bobby juga memaparkan, bahwa kondisi terkini penanganan bencana di wilayah Sumut tercatat sebanyak 407.256 kepala keluarga atau 1.531.938 jiwa terdampak.

Baca Juga: Kepala BNPB Suharyanto Melihat Dampak Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Kemudian, terdapat 9.311 kepala keluarga atau 37.158 jiwa hingga kini masih mengungsi, lalu 318 jiwa meninggal dunia, 647 jiwa mengalami luka-luka, dan 123 jiwa dinyatakan hilang.

Bencana hidrometeorologi telah melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Humbang Hasundutan.

Kemudian, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, dan Padang Lawas.

"Total ada 13 kabupaten dan lima kota terdampak banjir dan longsor," jelas Bobby setelah menyambut kedatangan Prio Bagja bersama tim dan video call Raffi Ahmad.

Menurut Bobby, bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, dan jembatan nasional maupun provinsi.