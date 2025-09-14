menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Video Capaian Prabowo Diputar di Bioskop, Istana Bilang Begini

Video Capaian Prabowo Diputar di Bioskop, Istana Bilang Begini

Video Capaian Prabowo Diputar di Bioskop, Istana Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran yang diputarkan di bioskop sebelum film dimulai. Foto: tangkapan layar akun X @puspanrd

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video beredar yang menunjukkan gambar bergerak Presiden Prabowo Subianto menjadi pembuka pemutaran film di bioskop.

Dikutip dari akun @catatanfilm, dituliskan keterangan bahwa “Sebelum Film Mulai, Bioskop Sekarang Putar Video Presiden Prabowo”.

Sejumlah penonton pun mengaku kaget, karena adanya video yang menunjukkan aktivitas dan pencapaian di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang ditayangkan.

Baca Juga:

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi hal itu. Dia mengatakan bahwa pemutaran video Prabowo di bioskop itu hal yang wajar.

Menurut dia, sepanjang tidak melanggar aturan, seharusnya hal itu tidak menjadi masalah.

“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” jelas Pras, Minggu (14/9).

Baca Juga:

Adapun, pemutaran video Prabowo di bioksop itu pun mengundang kritikan dari warganet.

“Nonton film itu bayar harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik,” tulis akun X @ChakKum.

Sebuah video beredar yang menunjukkan gambar bergerak Presiden Prabowo Subianto menjadi pembuka pemutaran film di bioskop.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI