Video Cekcok dengan Penjaga Toilet Viral, Billy Syahputra Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra buka suara setelah keributannya dengan penjaga toilet di Pantai Dreamland, Uluwatu, Bali, viral di media sosial.

Sebelum menceritakan kronologi kejadian, dia menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul beberapa hari terakhir.

“Atas nama pribadi saya minta maaf atas terjadinya polemik yang ramai di sosial media beberapa hari belakangan ini,” kata Billy Syahputra saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Adik mendiang Olga Syahputra itu mengatakan bahwa kejadian bermula ketika dirinya hendak membersihkan badan anaknya setelah bermain di pantai.

Saat itu, anaknya menggigil kedinginan dengan tubuh dipenuhi pasir, bahkan sampai ke bagian mulut.

Billy Syahputra bergegas membawa buah hati ke toilet. Namun, saat hendak masuk, dia diminta membayar biaya toilet sebesar Rp 10 ribu terlebih dahulu.

Dia menyebut bahwa pengasuh anaknya akan membayar.. Akan tetapi, petugas tetap meminta pembayaran dilakukan sebelum masuk.

"Saya datang ke pantai di daerah Uluwatu, Dreamland. Setelah main sama anak dan suster-susternya serta keluarga Vika, saya buru-buru ke toilet karena anak saya menggigil kedinginan dan badannya penuh pasir, di mulutnya juga ada pasir," jelasnya.