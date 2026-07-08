Video Duet Viral, Momo dan enau Segera Rilis Lagu Kolaborasi?
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Momo dan enau mendadak jadi perbincangan netizen di media sosial.
Sebab, video keduanya berduet membawakan lagu Sesi Potret banyak disukai penggemar hingga viral.
Momen singkat Momo dan enau itu langsung mencuri perhatian publik karena dinilai punya chemistry vokal yang terasa begitu menyatu.
Video Momo dan enau bahkan memunculkan spekulasi dan rumor bahwa keduanya bakal berkolaborasi.
Rumor tersebut makin menarik mengingat Momo diketahui sudah hampir 10 tahun tidak merilis karya musik baru sejak mengakhiri perjalanan bersama Geisha.
Selama ini, para penggemar terus menantikan momen kembalinya Momo ke industri musik.
Karena itu, kemunculannya bersama enau dalam satu panggung dan satu lagu langsung dianggap sebagai sinyal bahwa penantian panjang tersebut mungkin akan segera berakhir.
Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa akhir Juli 2026 akan menjadi waktu yang dinanti banyak orang. Namun, benarkah Momo akhirnya siap membuka lembaran baru setelah satu dekade? Apakah enau akan menjadi sosok yang menandai comeback tersebut?.
Penyanyi Momo dan enau mendadak jadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab, video keduanya berduet membawakan lagu Sesi Potret ternyata viral.
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