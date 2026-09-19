Video Kekerasan Terhadap Balita Viral, Polda Sumsel Amankan Pengasuh

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Video kekerasan terhadap seorang balita di Kota Palembang viral di media sosial.

Polisi bergerak cepat dan mengamankan seorang perempuan berinisial NS (37) yang diduga sebagai pelaku.

NS diamankan oleh Ditreskrim PPA dan PPO Polda Sumsel pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 15.10 WIB di kawasan Kemuning Jalan R. Sukamto Palembang.

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Korban berinisial FR balita yang berusia 2 tahun 11 bulan yang diketahui sebagai anak asuh NS. Kekerasan terjadi di sebuah rumah di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami.

Kasus tersebut terungkap setelah NS menghubungi ibu korban dan mengaku telah memukul korban karena menolak makan. Tak lama kemudian, keluarga korban menerima rekaman video yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap balita tersebut.

Dalam video tersebut, korban terlihat dipukul dan ditampar hingga menangis. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumsel.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel Kombes Pol Anes Purwanti mengatakan penyidik langsung bergerak setelah menerima informasi mengenai video tersebut.

"Begitu video itu viral, tim kami langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku dalam waktu singkat. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak," kata Anes, Sabtu (19/9/2026).