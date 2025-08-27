Video Manifesto 25 Tahun, Andien Beri Bocoran Soal Konser Suarasmara

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andien mengungkap rencana untuk menggelar konser tunggal bertajuk Suarasmara pada November 2025 mendatang.

Rencana tersebut diungkapkan melalui video manifesto 25 tahun perjalanan kariernya bermusik yang dirilis bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 25 Agustus 2025.

Dalam video manifesto yang disutradarai oleh Shadtoto Prasetio, kisah dimulai ketika Andien berbaring di sofa terapis, merenungkan apa yang membuatnya terus berjuang.

Dari sana, Andien menyelami imajinasi, membawanya ke serangkaian rintangan, dan bertemu dengan versi-versi berbeda dari dirinya dari berbagai era musiknya. Dimulai dari era Y2K, jazz, hingga disko.

Kembali ke dunia nyata, Andien menemukan kejernihan: kecintaannya pada musik dan keteguhan hatinya yang tidak tergoyahkanlah yang mendorong perjalanannya.

Dibalut dengan gaya avant-garde yang menonjolkan pendekatan eksperimental, video manifesto 25 tahun bermusik Andien membawa sentuhan personal yang selalu dikenal sebagai salah satu sosok yang paling terdepan dalam mode dan keberanian dalam menampilkan eksperimentasi gaya busana.

Video manifesto tersebut juga memberikan penghormatan pada era-era yang berbeda, yang menyilangkan antara realitas dan dunia surreal, dengan tempo yang dinamis. Memberikan kesan yang penuh energik seperti gerak musik Andien yang terus berevolusi.

“25 tahun adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan tantangan dan dinamika. Video manifesto menjadi persembahan bagi saya untuk industri musik yang terus berevolusi dari masa ke masa, dan selalu menemukan bakat-bakat dan bentuk baru setiap era, dan dalam beragam genre. Setiap era musik memiliki cerita, dan saya bersyukur bisa berada ada di dalam dan menjadi bagiannya,” ungkap Andien tentang video manifesto 25 tahun bermusiknya.