Video Menkeu Purbaya Bongkar Kerugian BUMN Dipastikan Hoaks

jpnn.com, JAKARTA - Beredar video Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam video beredar di media sosial, tampak figur Menkeu Purbaya menyatakan akan membongkar kerugian perusahaan seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

Dalam keterangan tertulis, pihak Kemenkeu menyatakan video yang memperlihatkan Purbaya tersebut hasil editan deep fake.

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"Kami sampaikan bahwa video tersebut merupakan video hoaks deep fake," begitu keterangan tertulis Kemenkeu, dikutip Kamis (25/6).

Menyusul hal ini, pihak Kemenkeu meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyerap informasi.

Pentingnya untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi pemberitaan yang mengatasnamakan Menteri Keuangan.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong," imbuhnya. (rom/jpnn)