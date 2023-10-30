Video Ruben Onsu Hilang dari Instagram, Sarwendah: Bukan Saya Hapus

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah buka suara mengenai hilangnya unggahan terkait rekaman panggilan video yang diduga Ruben Onsu di akun Instagram miliknya.

Dia menegaskan bahwa hilangnya unggahan tersebut bukan karena dihapus oleh dirinya sendiri.

Menurutnya, konten itu sebenarnya telah dilaporkan atau report oleh pihak-pihak tertentu sejak hari pertama diunggah.

"Posting-an kemarin bukan saya hapus. Sebenarnya posting-an itu sudah di report dari hari pertama saya up ke IG (instagram) saya, sempat bertahan setelah saya ajukan banding, tapi hari ini akhirnya diturunkan Instagram setelah makin banyak report," ungkap Sarwendah melalui akun di Instagram, Rabu (14/10).

Tidak hanya unggahannya saja yang hilang, Sarwendah juga mengaku mengalami pembatasan fitur siaran langsung atau live selama setahun.

Kemudian, mantan istri Ruben Onsu itu juga mendapat peringatan terkait potensi penutupan atau banned pada akun Instagram miliknya.

"Saya juga kena pembatasan live selama setahun, dan ada peringatan akan di banned akunnya," ucapnya.

Sarwendah kemudian menanggapi soal anggapan bahwa video yang dibagikannya itu palsu.