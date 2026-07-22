Video Viral Dugaan Pemerasan Pesepeda di Jaktim, Pelaku Siap-Siap Saja

jpnn.com, JAKARTA - Video viral dugaan pemerasan terhadap seorang pesepeda di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim).

Kapolsek Makasar Kompol Sumardi saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih menyelidiki kasus itu.

"Kami sudah melakukan pengecekan ke lokasi," katanya, Rabu.

Sumardi menyebutkan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari korban ataupun pihak yang dirugikan dalam peristiwa yang viral tersebut.

"Sampai saat ini belum ada konfirmasi, nanti akan kami lakukan pengecekan (lagi)," ujar Sumardi.

Dia pun mengimbau agar masyarakat yang merasa pernah dirugikan dalam insiden tersebut segera membuat laporan ke kantor polisi terdekat untuk ditindaklanjuti.

"Imbauannya, tentu kalau ada pihak yang dirugikan, silakan untuk buat laporan. Kami sudah cek juga di lokasi, sampai saat ini belum ketemu (pihak) yang dirugikan," ucap Sumardi.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video dugaan pemerasan dengan modus berpura-pura menjadi korban kecelakaan di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur.