menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Video Viral Dugaan Pemerasan Pesepeda di Jaktim, Pelaku Siap-Siap Saja

Video Viral Dugaan Pemerasan Pesepeda di Jaktim, Pelaku Siap-Siap Saja

Video Viral Dugaan Pemerasan Pesepeda di Jaktim, Pelaku Siap-Siap Saja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Video viral di media sosial. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Video viral dugaan pemerasan terhadap seorang pesepeda di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim).

Kapolsek Makasar Kompol Sumardi saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih menyelidiki kasus itu.

"Kami sudah melakukan pengecekan ke lokasi," katanya, Rabu.

Baca Juga:

Sumardi menyebutkan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari korban ataupun pihak yang dirugikan dalam peristiwa yang viral tersebut.

"Sampai saat ini belum ada konfirmasi, nanti akan kami lakukan pengecekan (lagi)," ujar Sumardi.

Dia pun mengimbau agar masyarakat yang merasa pernah dirugikan dalam insiden tersebut segera membuat laporan ke kantor polisi terdekat untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga:

"Imbauannya, tentu kalau ada pihak yang dirugikan, silakan untuk buat laporan. Kami sudah cek juga di lokasi, sampai saat ini belum ketemu (pihak) yang dirugikan," ucap Sumardi.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video dugaan pemerasan dengan modus berpura-pura menjadi korban kecelakaan di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur.

Video viral dugaan pemerasan terhadap seorang pesepeda di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI