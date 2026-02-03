Videonya Viral, Pelaku Penyerangan Pegawai Ritel di Pasar Minggu Berdamai

menu
Terduga pelaku dan korban kasus penyerangan terhadap pegawai ritel di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menyatakan damai, Selasa (3/1/2026). ANTARA/HO-Instagram/lambe_turah

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku penyerangan terhadap pegawai ritel di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdamai dengan korban.

Perdamaian dimediasi Polres Metro Jakarta Selatan.

"Iya, kami fasilitasi, kami mediasi, persilakan mereka, tetapi, langkah profesional tetap," kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes I Putu Yuni Setiawan kepada wartawan, Selasa.

Dia mengatakan pihak terduga pelaku saat ini berupaya merencanakan mediasi.

Yuni memastikan pihaknya bersikap profesional terhadap kasus tersebut serta berkomitmen melindungi korban.

"Dari pihak sana (terduga pelaku) ada upaya untuk mediasi, tapi masih belum. Kami dari Polres masih profesional saja," ucap I Putu Yuni.

Dari mediasi tersebut, kata dia, diharapkan ada kesepakatan yang dihasilkan, termasuk jumlah kerugian yang ditimbulkan.

"Mungkin itu masih dibicarakan sama mereka. Ada kerugian material atau apa, mungkin masih dibicarakan," tutur I Putu Yuni.

Polisi fasilitasi mediasi penyerangan pegawai ritel di Pasar Minggu antara korban dengan pelaku.

