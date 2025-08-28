Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig, Ungkap Kondisi Kesehatan Terkini

jpnn.com - Penyanyi Vidi Aldiano membantah rumor yang menyebutkan dirinya mengenakan wig atau rambut palsu setiap kali tampil di hadapan umum.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menglafikasi berbagai berita yang menyebutkan dirinya kini mengenakan wig akibat penyakit kanker yang dideritanya.

Rumor mengenai penggunaan wig ini sempat beredar luas di media sosial, memicu kekhawatiran dan pertanyaan dari para penggemar serta publik.

Vidi Aldiano, yang dikenal terbuka mengenai perjuangan melawan kanker ginjal, merasa perlu untuk meluruskan informasi tersebut.

Untuk meyakinkan, Vidi pun memperlihatkan bahwa kondisi rambutnya masih asli, dengan menariknya seraya tertawa.

"Im fine, InsyaAllah, tetapi makasih buat doanya juga, dan yang bilang gua pakai wig, InsyaAllah aku enggak pakai wig. Intinya, aku baik baik saja," kata Vidi Aldiano dalam video klarifikasi yang diunggah di media sosial, dkutip Kamis, (28/8).

Pada kesempatan itu, Vidi Aldiano juga menyampaikan rasa syukurnya yang mendalam atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya mengalir dari para penggemar dan kerabat.

Pelantun Status Palsu itu mengakui doa-doa tersebut menjadi salah satu pilar kekuatan terbesarnya dalam menghadapi penyakit yang dideritanya.