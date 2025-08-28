Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig, Ungkap Kondisi Kesehatan Terkini
jpnn.com - Penyanyi Vidi Aldiano membantah rumor yang menyebutkan dirinya mengenakan wig atau rambut palsu setiap kali tampil di hadapan umum.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menglafikasi berbagai berita yang menyebutkan dirinya kini mengenakan wig akibat penyakit kanker yang dideritanya.
Rumor mengenai penggunaan wig ini sempat beredar luas di media sosial, memicu kekhawatiran dan pertanyaan dari para penggemar serta publik.
Vidi Aldiano, yang dikenal terbuka mengenai perjuangan melawan kanker ginjal, merasa perlu untuk meluruskan informasi tersebut.
Untuk meyakinkan, Vidi pun memperlihatkan bahwa kondisi rambutnya masih asli, dengan menariknya seraya tertawa.
"Im fine, InsyaAllah, tetapi makasih buat doanya juga, dan yang bilang gua pakai wig, InsyaAllah aku enggak pakai wig. Intinya, aku baik baik saja," kata Vidi Aldiano dalam video klarifikasi yang diunggah di media sosial, dkutip Kamis, (28/8).
Pada kesempatan itu, Vidi Aldiano juga menyampaikan rasa syukurnya yang mendalam atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya mengalir dari para penggemar dan kerabat.
Pelantun Status Palsu itu mengakui doa-doa tersebut menjadi salah satu pilar kekuatan terbesarnya dalam menghadapi penyakit yang dideritanya.
Membantah menggunakan wig saat tampil di hadapan publik, Vidi Aldiano mengungkapkan kondisi kesehatannya terkini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Video Dirinya Dipapah Deddy Corbuzier Viral, Vidi Aldiano Buka Suara
- Klarifikasi Kabar yang Beredar, Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini
- Vidi Aldiano Yakin Al Ghazali dan Alyssa Daguise Punya Keturunan Rupawan
- Soal Gugatan Hak Cipta Lagu, Vidi Aldiano: Semoga Ada Ruang Saling Memahami
- Digugat Terkait Lagu Nuansa Bening, Vidi Aldiano Pilih Fokus pada Pemulihan
- 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bicara soal Giorgio, Reza Artamevia Ucap Syukur