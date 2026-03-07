menu
Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Andi Rianto: Selamat Jalan

Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka kembali menyelimuti industri musik tanah Air.

Musisi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

Kabar duka itu disampaikan oleh Komposer Andi Rianto melalui akunnya di Instagram.

Dalam Instagram storynya, dia mengucapkan selamat jalan untuk Vidi Aldiano.

"Selamat jalan Vidi Aldiano," ujar Andi Rianto melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu.

Sementara itu, ucapan duka cita tampak memenuhi kolom komentar yang ada di unggah Instagram milik Vidi Aldiano.

Tak hanya warganet, sederet teman sesama selebritas turut mengucapkan belasungkawa atas kepergian pelantun 'Nuansa Bening' tersebut.

Kabar duka itu tentu mengejutkan para penggemar maupun teman dan sahabat Vidi Aldiano. (mcr7/jpnn)


Kabar duka kembali menyelimuti industri musik tanah Air. Musisi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3).


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Firda Junita

