Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier: My Heart is Broken

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita dirasakan oleh selebritas sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier lantaran sahabatnya, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Deddy Corbuzier mengucapkan rasa kehilangannya atas meninggalnya suami Sheila Dara tersebut.

"My heart is broken. Badly broken. You gone too soon, beautiful soul. Vidi Aldiano (hatiku hancur, sangat hancur. Kamu pergi terlalu cepat, jiwa yang indah)," ujar Deddy Corbuzier.

Pria 49 tahun itu mengungkapkan kesedihannya tersebut karena hanya sebentar mengenal sahabatnya tersebut.

Adapun keakraban Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano makin terjalin semenjak terlibat dalam program podcast bernama Podhub.

"I hate my self for not knowing you longer than i should (Aku membenci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya)," ucap Deddy Corbuzier.

Sebelumnya, Kabar duka kembali menyelimuti industri musik tanah Air. Musisi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

Kabar duka itu disampaikan oleh Komposer Andi Rianto melalui akunnya di Instagram.