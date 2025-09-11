menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Vidi Aldiano Ungkap Efek dari Obat Kemoterapi yang Dikonsumsi

Vidi Aldiano Ungkap Efek dari Obat Kemoterapi yang Dikonsumsi

Vidi Aldiano Ungkap Efek dari Obat Kemoterapi yang Dikonsumsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano masih terus menjalani pengobatan untuk sembuh dari kanker yang diderita.

Salah satu hal yang wajib dilakukannya yakni mengonsumsi obat kemoterapi.

Vidi Aldiano mengatakan obat kemoterapi tersebut ternyata punya efek samping.

Baca Juga:

Dia merasa warna kulitnya perlahan berubah sejak rutin memakan obat.

“Obat kemo baru benar-benar bikin kulit gue kayak Edward Cullen noooooo takut sparkling bentar lagi,” ungkap Vidi Aldiano, Rabu (10/9).

Pemilik album Persona itu menyertakan beberapa foto yang memperlihatkan penampilan terharunya.

Baca Juga:

Dalam foto tersebut, kulit Vidi Aldiano tampak lebih putih ketimbang biasanya.

Beberapa pekan lalu, Vidi Aldiano mengungkap kondisi terkini setelah sempat dikhawatirkan oleh penggemar.

Penyanyi Vidi Aldiano masih terus menjalani pengobatan untuk sembuh dari kanker yang diderita.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI