Vidi Aldiano Yakin Al Ghazali dan Alyssa Daguise Punya Keturunan Rupawan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano turut hadir saat pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membagikan momen saat datang ke pesta mewah tersebut.

"Harinya Al Ghazali dan Alyssa Daguise," tulis Vidi Aldiano.

Suami Sheila Dara itu kemudian menyampaikan doa untuk Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Vidi Aldiano yakin pasangan selebritas itu bakal punya keturunan yang berparas rupawan.

"Cuma bisa mendoakan semua yang baik-baik untuk pasangan yang buset cakep benar ini kalau punya keturunan ya inshaAllah hehe," lanjut pemilik album Persona itu.

"Banyak bahagia selalu guys! We love you two," sambung Vidi Aldiano.

Diketahui, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjalani akad nikah di salah satu hotel kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (16/6) pagi.