jpnn.com, JAKARTA - Vidoran bersama Indomaret Peduli Berbagi menyalurkan paket nutrisi kepada lebih dari 2.250 balita di sejumlah wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Dunia S.M.A.R.T vidoran STAR Moment Roadshow yang mengusung tema Dukung Nutrisi Anak Indonesia, Wujudkan Generasi Emas.

Selain memberikan paket nutrisi vidoran Xmart, kegiatan ini menghadirkan edukasi gizi bersama ahli nutrisi serta pemeriksaan tumbuh kembang anak.

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Program yang didukung pemerintah setempat itu juga melibatkan Posyandu untuk membantu orang tua memahami pentingnya pemenuhan gizi anak sesuai tahapan usia.

Senior General Manager Brand Consumer Marketing Nutritionals, Women & Children VMS, and Children OTC PT Tempo Scan Pacific Tbk Endang Wijaya mengatakan setiap anak berhak mendapatkan akses nutrisi yang baik untuk mendukung pertumbuhannya.

"Kami percaya nutrisi bukan sekadar pilihan, melainkan hak setiap anak untuk mendukung tumbuh kembang dan mengoptimalkan potensinya," kata Endang, Selasa (17/11).

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Menurutnya, kolaborasi dengan Indomaret Peduli Berbagi menjadi salah satu upaya perusahaan memperluas akses edukasi dan dukungan nutrisi bagi keluarga Indonesia.

Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen vidoran dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia.