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Vietjet Air Buka Rute Baru dan Tebar Promo Tiket Rp0

Vietjet Air Buka Rute Baru dan Tebar Promo Tiket Rp0
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Rute baru dan promo tiket Vietjet Air. Foto: Vietjet

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet Air kembali melebarkan sayapnya di pasar internasional dengan membuka rute penerbangan baru, sekaligus menebar promo tiket murah yang sayang untuk dilewatkan.

Maskapai asal Vietnam itu resmi meluncurkan rute Hanoi–Tainan dan membuka kembali penerbangan langsung Ho Chi Minh City–Chiang Mai.

Kedua rute tersebut beroperasi empat kali dalam seminggu.

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Rute baru melengkapi jalur internasional Vietjet yang sudah ada sebelumnya, seperti tujuan Maladewa, Cebu, Clark, Almaty, hingga Praha.

"Bagi traveler asal Indonesia, dengan adanya penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City, perjalanan melintasi berbagai negara di Asia hingga Eropa kini terasa jauh lebih praktis dan masuk akal di kantong," tulis keterangan resmi Vietjet, Selasa (27/10).

Vietjet juga membagikan jutaan tiket kelas Eco dengan tarif dasar mulai dari Rp0.

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Promo terbatas berlaku untuk seluruh rute domestik maupun internasional.

* Periode Pemesanan: Hari ini hingga 1 November 2026 (pukul 23.00 WIB)
* Periode Terbang: 1 November 2026 – 31 Oktober 2027
* Kanal Pembelian: Situs resmi [www.vietjetair.com](https://www.vietjetair.com) atau aplikasi Vietjet Air. (rdo/jpnn)


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Maskapai asal Vietnam itu resmi meluncurkan rute Hanoi–Tainan dan membuka kembali penerbangan langsung Ho Chi Minh City–Chiang Mai.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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