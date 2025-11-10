Vietjet Air Tebar Kejutan 11.11: Tiket Gratis, Internet Pun Dikasih!

jpnn.com, JAKARTA - Tanggal 11 November alias Double Day kembali jadi ajang pesta diskon besar-besaran, dan tahun ini Vietjet ikut meramaikan dengan cara yang tak biasa.

Maskapai asal Vietnam itu membuka “musim liburan” dengan promo spektakuler.

Vietjet menawarkan diskon hingga 100% untuk tarif kelas Eco di seluruh jaringan penerbangannya, termasuk rute langsung dari Jakarta dan Bali ke Hanoi serta Ho Chi Minh City.

Promo fantastis cuma berlaku selama 24 jam penuh pada 11 November 2025 (00.00–23.00 UTC+7).

Tiket bisa diburu lewat www.vietjetair.com atau aplikasi Vietjet Air.

Cukup masukkan kode promo SUPER1111 untuk menikmati potongan hingga 100% (belum termasuk pajak dan biaya tambahan).

Tiket berlaku untuk periode perjalanan 1 Desember 2025–27 Mei 2026 — pas banget buat yang sudah menyiapkan agenda liburan awal tahun.

Tak berhenti di situ, Vietjet juga memberikan bonus eSIM gratis berkuota 500MB data berkecepatan tinggi (berlaku 31 hari) bagi semua penumpang internasional yang terbang ke Vietnam.