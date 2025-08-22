Vietjet Bangun Pusat Perawatan Pesawat di Long Thanh
jpnn.com, JAKARTA - Menandai tiga langkah strategis perusahaan, Vietjet memulai pembangunan pusat perawatan pesawat di Long Thanh, Vietnam.
Selanjutnya, Vietjet juga telah memperluas penggunaan bahan bakar berkelanjutan (SAF) dan kembali dinobatkan sebagai “Best Workplace in Asia” untuk kelima kalinya.
Pusat perawatan dan rekayasa di Bandara Internasional Long Thanh dibangun dengan nilai investasi hampir USD 100 juta.
Fasilitas itu mencakup Hanggar 3 dan 4 yang mampu menangani hingga sepuluh pesawat dalam satu waktu.
Dengan kapasitas tersebut, Long Thanh diproyeksikan menjadi hub utama penerbangan Vietnam sekaligus memperkuat peran negara itu di tingkat regional.
Langkah itu menunjukkan konsistensi Vietjet dalam memperluas infrastruktur berstandar internasional yang tidak hanya menunjang armadanya sendiri, tetapi juga membuka peluang melayani maskapai lain.
Investasi dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang menempatkan Vietnam sebagai pusat gravitasi baru penerbangan Asia Tenggara.
Di sisi lain, transformasi hijau menjadi agenda yang tidak terpisahkan.
Menandai tiga langkah strategis perusahaan, Vietjet memulai pembangunan pusat perawatan pesawat di Long Thanh, Vietnam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Maskapai Vietjet Tebar Diskon hingga 77 Persen Untuk Jutaan Tiket
- Perkuat Eksistensi di Pasar Global, Vietjet Pesan 100 Pesawat Airbus A321neo
- Vietjet Jadi Mitra Maskapai Konser K-Pop di Vietnam, Ada Promo Spesial
- Awal 2025, Vietjet Tambah 10 Pesawat Baru
- Pesawat Vietjet Perdana Menggunakan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan
- Vietjet Dapat Pembiayaan dari Castlelake Untuk Pembelian 4 Airbus A321neo