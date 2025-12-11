Vietjet Buka Promo 12.12: Tiket Gratis ke Vietnam Sepanjang 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menutup 2025 dengan gebrakan besar, Vietjet mencuri perhatian lewat promo akhir tahun yang bisa dibilang paling dinanti para pemburu tiket murah.

Maskapai asal Vietnam itu menghadirkan diskon hingga 100% untuk jutaan tiket pada 12 Desember (12.12)—sebuah momen “double day” terakhir di kalender.

Promo berlaku hanya sehari, 12 Desember 2025 pukul 00.00–23.00 WIB, khusus untuk pemesan tiket kelas Eco yang memasukkan kode THANKS.

Diskonnya benar-benar penuh—100% tarif dasar—meski pajak dan biaya tambahan tetap berlaku.

Tiket yang dibeli bisa digunakan dalam rentang perjalanan yang sangat panjang, mulai 5 Januari hingga 31 Desember 2026.

Pemesanan pun mudah, cukup lewat website resmi Vietjet atau aplikasi seluler.

Wisatawan tanah air bisa lebih leluasa menambah agenda liburan, dari wisata kuliner di Ho Chi Minh City, nikmati lanskap indah Danang, hingga petualangan lintas destinasi Asia lainnya via jaringan Vietjet.

Tak berhenti di diskon, Vietjet juga menambahkan sejumlah bonus yang membuat paket perjalanan kian menarik.