Vietjet Gandeng Starlink Menghadirkan Internet di Penerbangan Global

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan sedang terbang di ketinggian, tetapi pesan WhatsApp dari orang tersayang tetap masuk tanpa hambatan.

Tidak ada lagi mode pesawat yang mengisolasi Anda dari dunia luar, atau rasa bosan karena harus menatap langit-langit kabin berjam-jam.

Langkah besar inilah yang sedang digarap Vietjet.

Maskapai asal Vietnam tersebut resmi menggandeng Starlink, layanan internet satelit besutan SpaceX milik Elon Musk.

Vietjet menghadirkan fasilitas Wi-Fi berkecepatan tinggi secara gratis di sepanjang penerbangannya.

Lewat kemitraan strategis ini, penerbangan bukan lagi momen "menghilang sementara".

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Bagi para pelancong asal Indonesia yang rutin terbang dari Jakarta atau Bali menuju Hanoi dan Ho Chi Minh City, perjalanan udara bakal terasa jauh lebih ringkas dan menyenangkan.

Kerja remote, streaming film favorit, hingga sekadar bertukar kabar dengan keluarga kini bisa dilakukan langsung dari kursi pesawat.