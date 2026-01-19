Vietjet Kembali Masuk Daftar Maskapai Teraman Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet kembali menegaskan posisinya di peta industri penerbangan global, lewat torehan penghargaan AirlineRatings.

Vietjet dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan teraman di dunia untuk 2026.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal kuat atas konsistensi strategi bisnis Vietjet yang menempatkan keselamatan sebagai fondasi utama pertumbuhan.

Sejak 2018, Vietjet secara beruntun meraih nilai keselamatan sempurna 7/7 dari AirlineRatings, mengukuhkannya sebagai salah satu maskapai low-cost paling aman di dunia.

CEO AirlineRatings.com Sharon Petersen menilai performa Vietjet mencerminkan operasional yang solid dan berkelanjutan.

"Armada pesawat yang relatif muda, tingkat keandalan tinggi, serta catatan keselamatan yang bersih selama bertahun-tahun menjadi faktor kunci penilaian," kata Sharon dalam keterangannya, Senin (19/1).

Selain itu, sektor penerbangan Vietnam juga mencatat hasil audit terbaik sepanjang sejarah dalam evaluasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Penilaian AirlineRatings mencakup lebih dari 320 maskapai global dengan indikator komprehensif, mulai dari rekam jejak insiden, usia armada, standar pelatihan pilot, hingga audit keselamatan internasional.