Vietjet Kembali Masuk Daftar Maskapai Teraman Dunia 2026
jpnn.com, JAKARTA - Vietjet kembali menegaskan posisinya di peta industri penerbangan global, lewat torehan penghargaan AirlineRatings.
Vietjet dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan teraman di dunia untuk 2026.
Pencapaian tersebut menjadi sinyal kuat atas konsistensi strategi bisnis Vietjet yang menempatkan keselamatan sebagai fondasi utama pertumbuhan.
Sejak 2018, Vietjet secara beruntun meraih nilai keselamatan sempurna 7/7 dari AirlineRatings, mengukuhkannya sebagai salah satu maskapai low-cost paling aman di dunia.
CEO AirlineRatings.com Sharon Petersen menilai performa Vietjet mencerminkan operasional yang solid dan berkelanjutan.
"Armada pesawat yang relatif muda, tingkat keandalan tinggi, serta catatan keselamatan yang bersih selama bertahun-tahun menjadi faktor kunci penilaian," kata Sharon dalam keterangannya, Senin (19/1).
Selain itu, sektor penerbangan Vietnam juga mencatat hasil audit terbaik sepanjang sejarah dalam evaluasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
Penilaian AirlineRatings mencakup lebih dari 320 maskapai global dengan indikator komprehensif, mulai dari rekam jejak insiden, usia armada, standar pelatihan pilot, hingga audit keselamatan internasional.
Vietjet kembali menegaskan posisinya di peta industri penerbangan global, lewat torehan penghargaan AirlineRatings.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Vietjet Buka Promo 12.12: Tiket Gratis ke Vietnam Sepanjang 2026
- Vietjet Air Tebar Kejutan 11.11: Tiket Gratis, Internet Pun Dikasih!
- Vietjet Raih Penghargaan di Sustainability Awards 2025
- Vietjet Bangun Pusat Perawatan Pesawat di Long Thanh
- Perkuat Eksistensi di Pasar Global, Vietjet Pesan 100 Pesawat Airbus A321neo
- Vietjet Jadi Mitra Maskapai Konser K-Pop di Vietnam, Ada Promo Spesial