Vietjet Raih Penghargaan CAPA Asia Low Cost
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ketatnya persaingan penerbangan murah di kawasan Asia, Vietjet kembali membuktikan taji.
Maskapai asal Vietnam itu baru saja memboyong penghargaan bergengsi sebagai Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year dari CAPA – Centre for Aviation.
Trofi penghargaan diserahkan langsung dalam ajang CAPA Airline Leader Summit Asia 2026 di Chitose, Hokkaido, Jepang.
Pengakuan tersebut menjadi bukti nyata atas keberhasilan Vietjet meramu strategi bisnis yang adaptif dan inovatif.
Bukan Sekadar Penerbangan Murah
Genap 15 tahun mengudara, Vietjet tak lagi sekadar menjual tiket murah.
Maskapai konsisten memoles model bisnis hybrid—menggabungkan disiplin biaya khas low-cost carrier dengan fleksibilitas layanan kelas atas.
Jaringan penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City, kini makin menggiurkan dengan ragam opsi fasilitas yang bisa disesuaikan.
Vietjet baru saja memboyong penghargaan bergengsi sebagai Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year dari CAPA – Centre for Aviation.
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