Vietjet Raih Predikat Best Cabin Crew Uniform oleh Para Pelancong

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet terpilih oleh para pelancong di seluruh dunia sebagai "Best Cabin Crew Uniform" di Flyers’ Choice Awards 2026 yang diselenggarakan oleh AirlineRatings.

Maskapai ini juga dinobatkan sebagai "Favourite Low-Cost Carrier".

CEO of AirlineRatings Sharon Petersen menilai predikat tersebut menjadi pengakuan kuat dari para pelancong internasional termasuk makin banyaknya penumpang Indonesia yang terbang bersama Vietjet dari Jakarta dan Bali ke Vietnam.

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Ditentukan sepenuhnya oleh suara para pelancong, kedua penghargaan ini mengakui tidak hanya identitas merek Vietjet yang khas. Namun, juga nilai yang diberikannya setiap hari melalui jaringan yang luas, armada modern, tarif terjangkau, dan pengalaman perjalanan yang menginspirasi.

“Maskapai Vietjet kini telah diakui dengan seragamnya memainkan peran kunci dalam pengakuan tersebut. Unik, menyenangkan, dan langsung mudah dikenali,” kata dia.

Sharon menyebut seragam ini meninggalkan kesan yang bertahan lama bahkan setelah penerbangan usai.

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“Kemenangan Flyers' Choice untuk seragam awak kabin terbaik semakin memperkuat hal ini,” jelas Sharon.

Vietjet Red – Identitas di Langit