Vietjet & Satair Kolaborasi Dukung Rantai Pasok dan Layanan Material Penerbangan

jpnn.com, JAKARTA - Seiring perluasan jaringan regional dan global Vietjet, rantai pasok dan kapabilitas perawatan pesawat yang makin kuat akan membantu menjaga keandalan operasional dan mendukung pertumbuhan jangka panjang maskapai.

Vietjet dan Satair, perusahan bagian dari Airbus Services, pun menjalin kerja sama strategis melalui pertukaran nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperluas kolaborasi jangka panjang dalam pengelolaan rantai pasok penerbangan, layanan material, serta solusi sepanjang siklus hidup pesawat (lifecycle solutions).

Kesepakatan ini diumumkan dalam forum bisnis Vietnam–Denmark (Vietnam–Denmark Business Forum) di Kopenhagen, dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden Vietnam H.E. To Lam, Raja Denmark Yang Mulia Raja Frederik X, serta pejabat senior dari kedua negara.

Chief Executive Officer Satair Richard Stoddart mengatakan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan kemitraan dengan Vietjet.

“Dengan memperkuat fondasi program Integrated Material Services yang telah berjalan, kami berharap dapat mendukung pertumbuhan armada Vietjet,” ujar Richard dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Selain itu, lewat kerja sama tersebut kedua belah pihak berkolaborasi dalam mengembangkan solusi rantai pasok yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis data untuk mendukung ambisi pertumbuhan jangka panjang Vietjet.

Chief Executive Officer Vietjet Nguyen Thanh Son mengatakan kesepakatan ini makin mempererat kemitraan strategis Satair dan Vietjet, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam bidang teknologi penerbangan, layanan, dan pengembangan talenta antara Vietnam dan Denmark.

“Rantai pasok yang proaktif dan efisien merupakan fondasi penting bagi pengembangan armada, perluasan jaringan internasional, serta peningkatan layanan penumpang Vietjet secara berkelanjutan,” kata Nguyen Thanh Son.