Vietjet Tawarkan Diskon Tiket dan Hotel Sampai 50 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang musim liburan akhir tahun, maskapai asal Vietnam, Vietjet kembali menawarkan promo besar-besaran bertajuk “10-Day Super Sale.”

Selama periode 10–19 Oktober 2025, traveler bisa menikmati potongan harga tiket pesawat hingga 50 persen.

Selain itu, tersedia fasilitas bagasi gratis, serta promo eksklusif hotel untuk penerbangan ke berbagai destinasi favorit di Asia-Pasifik.

Promo berlaku untuk penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi dan Ho Chi Minh City, serta koneksi lanjutan ke berbagai kota di kawasan Asia.

Cukup masukkan kode SUPERSALE1010 saat memesan tiket melalui situs www.vietjetair.com atau aplikasi Vietjet Air, dan dapatkan harga super hemat untuk kelas Ekonomi.

Penawaran berlaku untuk periode terbang 1 November 2025 – 27 Mei 2026.

Tak berhenti di situ, Vietjet juga menyiapkan bonus tambahan bagi penumpang yang terbang pada 1–25 November 2025.

Selama periode tersebut, penumpang kelas Ekonomi mendapatkan bagasi gratis hingga 20 kg untuk rute internasional serta diskon hidangan panas.