Vietjet Tebar Tiket Eco Mulai Rp 0, Pemesanan Dibuka hingga 8 Agustus 2026
jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Vietjet menghadirkan promo perjalanan selama sepekan dengan menawarkan ratusan ribu tiket kelas Eco mulai dari Rp 0.
Program ini diluncurkan setelah Vietjet meraih penghargaan Best Hybrid Airline dalam ajang Korea Consumer Awards 2026.
Promo tersebut dapat dimanfaatkan wisatawan Indonesia yang ingin bepergian dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi maupun Ho Chi Minh City, serta melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain di Vietnam dan negara sekitarnya.
Selain tiket Eco, Vietjet menawarkan potongan harga untuk sejumlah kelas penerbangan dan paket makanan.
Pemesanan tiket promo dibuka hingga 8 Agustus 2026 pukul 23.00 WIB melalui situs resmi Vietjet, aplikasi “Vietjet Air”, dan saluran penjualan lainnya.
"Harga tiket Eco mulai Rp0 tersebut belum termasuk pajak dan biaya tambahan," tulis Manajemen Vietjet dalam keterangan resminya, Rabu (5/8).
Promo berlaku untuk seluruh rute domestik Vietnam dan penerbangan internasional Vietjet dengan periode perjalanan mulai 5 September 2026 hingga 31 Maret 2027.
"Penawaran tidak berlaku pada hari libur nasional dan periode perjalanan puncak tertentu," lanjutnya.
Vietjet menebar tiket harga mulai Rp 0, pemesanan dibuka hingga 8 Agustus 2026 Untuk perjalanan hingga Maret 2027
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