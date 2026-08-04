Vietnam Buat Timnas Indonesia Tersungkur, John Herdman Dipaksa Mencatat Rekor Buruk
jpnn.com - Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dipaksa menyerah 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
Kekalahan di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026), itu bukan hanya membuat posisi Garuda di klasemen terancam, tetapi juga melahirkan catatan yang tidak diinginkan bagi pelatih John Herdman.
Sejak dipercaya menangani Timnas Indonesia, Herdman baru dua kali merasakan kekalahan. Sebelumnya, Skuad Garuda takluk 0-1 dari Bulgaria pada ajang FIFA Series 2026.
Kekalahan Terbesar Herdman
Namun, hasil melawan Vietnam menjadi pukulan yang jauh lebih telak. Kekalahan tiga gol tanpa balas tersebut kini tercatat sebagai margin kekalahan terbesar Herdman bersama Timnas Indonesia.
Sebelum tumbang di tangan Vietnam, pelatih asal Inggris itu sempat membawa Garuda melewati empat pertandingan secara beruntun tanpa kekalahan. Indonesia berhasil mengatasi Oman, Mozambik, Kamboja, dan Timor Leste.
Peluang Belum Tertutup
Meski gagal mempertahankan tren positif, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 belum berakhir.
Garuda masih memiliki kesempatan merebut tiket semifinal sekaligus menjaga mimpi meraih gelar perdana di turnamen antarnegara Asia Tenggara itu.
Syaratnya tidak mudah. Indonesia wajib membawa pulang tiga poin saat menyambangi markas Singapura pada pertandingan terakhir Grup A.
Timnas Indonesia tumbang dari Vietnam di Piala AFF 2026. Kekalahan ini bukan hanya mengancam langkah Garuda, tetapi juga memecahkan rekor John Herdman.
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