Vietnam dan Kamboja Diperkuat Pemain Naturalisasi, John Herdman Tak Gentar

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman angkat bicara soal semakin masifnya langkah Vietnam dan Kamboja menambah kekuatan lewat pemain naturalisasi jelang Piala AFF 2026.

Ia menilai, fenomena tersebut membuat persaingan di Grup B semakin sengit.

Herdman mengakui Vietnam dan Kamboja kini memiliki kualitas yang jauh lebih kompetitif berkat kehadiran sejumlah pemain naturalisasi.

Menurutnya kondisi itu menjadi ujian nyata yang harus dihadapi Indonesia jika ingin melangkah jauh di turnamen.

"Saya dengar di skuad Vietnam ada lima pemain naturalisasi asal Brasil. Kemudian Kamboja juga ada 10. Ini sangat menarik sekaligus ujian bagi kami," ujar Herdman.

Vietnam diketahui mengandalkan sederet pemain naturalisasi seperti Patrick Le Giang, Hendrio, Rafaelson, dan Geovane Magno.

Sementara itu, Kamboja baru saja menambah amunisi dengan menaturalisasi penyerang asal Brasil, Iago Bento, yang memperkuat daftar pemain asing berdarah baru di skuad mereka.

Tak hanya Vietnam dan Kamboja, Timor Leste yang juga berada di Grup B turut membawa ancaman tersendiri.