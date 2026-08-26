Vietnam di Ambang Sejarah Piala AFF 2026, Thailand Punya Misi Sulit
jpnn.com - Vietnam berada di posisi terdepan untuk mengangkat trofi Piala AFF 2026.
The Golden Star Warriors minimal membutuhkan hasil imbang pada leg kedua final untuk memastikan gelar tetap berada di tangan mereka.
Final Piala AFF 2026 menggunakan format dua leg. Pada pertandingan pertama yang berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8/2026), Vietnam berhasil membawa pulang kemenangan 2-0.
Kini, Vietnam dan Thailand akan kembali bertemu pada leg kedua sekaligus pertandingan penentuan. Duel tersebut digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Thailand Harus Kejar Defisit Dua Gol
Kemenangan pada leg pertama membuat Vietnam memiliki keunggulan agregat 2-0. Situasi sebaliknya dialami Thailand yang harus mengejar ketertinggalan dalam pertandingan tandang.
Vietnam mencetak dua gol setelah turun minum. Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai menjadi sosok yang membuat The Golden Star Warriors pulang dari Bangkok dengan keunggulan penting.
Thailand kini membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk menyamakan agregat. Jika ingin membalikkan keadaan dan menjadi juara, skuad Gajah Perang harus tampil lebih agresif di Hanoi.
Vietnam Punya Peluang Cetak Sejarah
Keunggulan tersebut membuat Vietnam berada di ambang pencapaian istimewa. Jika mampu mempertahankan posisi hingga pertandingan berakhir, mereka akan menjadi tim ketiga yang berhasil menjuarai Piala AFF dalam dua edisi secara beruntun.
Vietnam tinggal selangkah dari gelar Piala AFF 2026. Thailand harus melakukan sesuatu yang luar biasa di leg kedua.
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