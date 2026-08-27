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Vietnam Juara Piala AFF 2026, Samai Rekor Sakral Thailand dan Singapura

Vietnam Juara Piala AFF 2026, Samai Rekor Sakral Thailand dan Singapura
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Timnas Vietnam menjadi juara Piala AFF 2026. Foto: aseanutdfc.

jpnn.com - Vietnam sukses mengangkat trofi Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Thailand.

Hasil imbang 2-2 pada leg kedua di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026), sudah cukup untuk mengantar Vietnam mempertahankan mahkota juara.

Hasil tersebut membuat Vietnam unggul agregat 4-2 setelah sebelumnya mengamankan kemenangan 2-0 pada leg pertama.

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Kesuksesan ini membuat Vietnam mencatatkan torehan bersejarah di turnamen sepak bola Asia Tenggara.

The Golden Star Warriors menjadi negara ketiga yang mampu mempertahankan gelar Piala AFF dalam dua edisi beruntun setelah Thailand dan Singapura.

Thailand lebih dahulu melakukannya pada 2000 dan 2002. Singapura kemudian mencatat prestasi serupa pada 2004 dan 2007.

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Tim Gajah Perang bahkan kembali mengulang pencapaian tersebut pada 2014 dan 2016 serta 2020 dan 2022.

Dengan pencapaian tersebut, Vietnam kini sejajar dengan Thailand dan Singapura dalam catatan juara Piala AFF secara beruntun.(del/jpnn)

Vietnam juara Piala AFF 2026 setelah melewati final dramatis kontra Thailand. Mereka kini menyamai rekor yang sebelumnya dikuasai dua negara.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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