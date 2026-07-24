Vietnam Menunggu Timnas Voli Putra Indonesia di Semifinal SEA V Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Vietnam mengikuti langkah Thailand ke semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026 seusai menang melawan Myanmar.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (24/7), skuad asuhan Federico Rampazzo itu menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-22).

Hasil tersebut membuat Trinh Duy Phuc dan kolega menjadi runner up Pool B di bawah Thailand.

Pada laga perdana, tim negeri Paman Ho menyerah dari Anurak Phanram dan kolega dengan skor tipis 2-3 (25-23, 25-15, 18-25, 21-25, 12-15).

Vietnam kemungkinan akan jumpa Indonesia pada semifinal putaran kedua SEA V Cup 2026.

Laga tersebut sejatinya semifinal ulangan putaran pertama setelah di Candon, Filipina juga kedua tim saling berhadapan.

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Saat itu, Nguyen Ngoc Thuan cum suis menelan kekalahan dengan skor 0-3 (22-25, 20-25, 22-25) sehingga gagal tembus partai puncak ajang akbar voli Asia Tenggara.

Adapun untuk Myanmar kekalahan ini membuat mereka kembali akan melakoni laga perebutan tempat kelima melawan Filipina.