Vietnam Patut Waspada, John Herdman Tunjuk Sosok Teladan di Timnas Indonesia
jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat tambahan suntikan kepercayaan diri menjelang menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
Pelatih John Herdman secara terbuka menyoroti kontribusi Shayne Pattynama yang dinilai layak menjadi contoh bagi seluruh penggawa Garuda.
Duel melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026), diprediksi menjadi ujian paling berat bagi Indonesia sejauh ini
Karena itu, Herdman berharap semangat juang yang ditunjukkan Shayne bisa menular kepada seluruh anggota skuad.
Shayne Pattynama Dinilai Layak Jadi Teladan
Menurut pelatih asal Inggris tersebut, Shayne menunjukkan sikap profesional yang patut dicontoh.
Meski sempat mengalami kelelahan dan kram pada laga sebelumnya, pemain Persija Jakarta itu tetap mampu memberikan dampak besar ketika kembali dipercaya bermain.
"Shayne Pattynama adalah contoh yang sangat baik. Pada pertandingan sebelumnya dia bekerja sangat keras hingga mengalami kram."
"Kami memberinya waktu untuk memulihkan kondisi, lalu ketika dimainkan kembali dia mampu mencetak gol," kata Herdman.
Timnas Indonesia mendapat tambahan suntikan kepercayaan diri menjelang menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
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