Vietnam Tersungkur, Sejarah Baru Timnas Futsal Indonesia, Ujian Berat Menanti

Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mencatatkan sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda menggenggam tiket empat besar setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di Indonesia Arena, Selasa (3/2/2026).

Gol-gol kemenangan Timnas futsal Indonesia lahir melalui aksi Brian Ick, Ardiansyah Nur, dan Reza Gunawan.

Adapun gol balasan Vietnam diciptakan oleh Nguyen Da Hai.

Hasil ini membawa Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda mencatatkan sejarah dengan pertama kali menembus empat besar turnamen antarnegara Asia itu.

Sebelum ini, prestasi terbaik Indonesia ialah melangkah ke perempat final pada 2022 lalu.

Ujian lebih berat kini menanti Samuel Eko dan kawan-kawan.

