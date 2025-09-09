Vietnam Tuan Rumah Final LCP 2025, Turnamen Esports Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Akhir Pekan Final League of Legends Championship Pacific (LCP) digelar kurang dari dua minggu lagi.

Tim-tim masih bertarung untuk memperebutkan tiket ke Da Nang dan mengamankan spot mereka di Worlds.

Sembari perebutan tiket ke Da Nang terus berlanjut, penyelenggara ingin memberikan sedikit gambaran kepada para penggemar tentang apa saja yang akan hadir di Tien Son Sport Center pada 20 dan 21 September.

Untuk pertama kali, Vietnam menjadi tuan rumah LCP, turnamen esports internasional yang sangat dinantikan di Asia Pasifik.

Sekitar 1.000 tiket terusan dua hari untuk seluruh pertandingan LCP, setara dengan 2.000 tiket, ludes terjual hanya dalam tiga hari.

Mayoritas penonton berasal dari Da Nang, sedangkan penggemar internasional juga telah mendaftar demi mendukung tim favorit.

Menurut Nguyen Thanh Nhat, perwakilan pihak penyelenggara, tren ini mencerminkan pergeseran dalam komunitas esports, sebelumnya, penonton bergabung secara online, namun kini banyak penggemar rela mengeluarkan uang untuk merasakan langsung suasana arena pertandingan.

LCP 2025 mempertandingkan tim-tim terbaik dari Jepang, Taiwan, dan Asia Tenggara.