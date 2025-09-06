Vika Kolesnaya Dikabarkan Hamil, Begini Respons Billy Syahputra
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra memberi tanggapan soal kabar Vika Kolesnaya tengah hamil.
Saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7, dia tidak menjawab secara gamblang terkait kabar tersebut.
"Doakan ya," kata Billy Syahputra saat berbincang dengan host Irfan Hakim dan Vega Darwanti.
Adik mendiang Olga Syahputra itu mengaku bingung terkait sumber kabar yang menyebutkan Vika Kolesnaya hamil.
Menurut Billy Syahputra, kabar tersebut awalnya disampaikan oleh Anwar BAB di media sosial.
Dalam acara itu, dia dan host sempat melakukan panggilan video untuk mengonfirmasi kepada Anwar BAB.
"Bang Billy sudah nikah Desember di Belarusia, sekarang (Vika Kolesnaya) hamil 4 bulan," ucap Anwar BAB.
Akan tetapi, Billy Syahputra terlihat malu-malu merespons omongan Anwar BAB tersebut.
Presenter Billy Syahputra memberi tanggapan soal kabar Vika Kolesnaya tengah hamil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Momen Perkenalan Billy Syahputra dengan Mpok Alpa
- Billy Syahputra Bicara Soal Kebaikan Hati Mpok Alpa
- Billy Syahputra Kenang Sosok Mpok Alpa: Periang, Ramai
- Billy Syahputra: Saya Enggak Bisa Mengomong Secara Gamblang
- Jawaban Billy Syahputra Soal Kabar Telah Menikah dengan Vika Kolesnaya
- 3 Berita Artis Terheboh: Kekasih Billy Dikabarkan Hamil, Natasha Wilona: Aku Selalu Support