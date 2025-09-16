Vika Kolesnaya Hamil, Billy Syahputra Ungkap Jenis Kelamin Calon Bayi
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengonfirmasi soal kabar kehamilan istrinya, Vika Kolesnaya.
Dia menyebut usia kehamilan sang istri telah memasuki 7 bulan.
"Alhamdulillah," kata Billy Syahputra dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
Pria yang karib disapa Bang Billy itu mengatakan Vika Kolesnaya diprediksi melahirkan pada akhir tahun ini.
Atas dasar itu, Billy Syahputra meminta doa supaya persalinan istri berjalan lancar.
"Kalau enggak ada halangan, November, Desember, insyaallah," ucap adik mendiang Olga Syahputra itu.
Beberapa hari lalu, Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya menggelar gender reveal calon buah hati.
Menurutnya, calon anaknya diprediksi berjenis kelamin laki-laki.
