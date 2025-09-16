menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Vika Kolesnaya Hamil, Billy Syahputra Ungkap Jenis Kelamin Calon Bayi

Vika Kolesnaya Hamil, Billy Syahputra Ungkap Jenis Kelamin Calon Bayi

Vika Kolesnaya Hamil, Billy Syahputra Ungkap Jenis Kelamin Calon Bayi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengonfirmasi soal kabar kehamilan istrinya, Vika Kolesnaya.

Dia menyebut usia kehamilan sang istri telah memasuki 7 bulan.

"Alhamdulillah," kata Billy Syahputra dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Bang Billy itu mengatakan Vika Kolesnaya diprediksi melahirkan pada akhir tahun ini.

Atas dasar itu, Billy Syahputra meminta doa supaya persalinan istri berjalan lancar.

"Kalau enggak ada halangan, November, Desember, insyaallah," ucap adik mendiang Olga Syahputra itu.

Baca Juga:

Beberapa hari lalu, Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya menggelar gender reveal calon buah hati.

Menurutnya, calon anaknya diprediksi berjenis kelamin laki-laki.

Presenter Billy Syahputra mengonfirmasi soal kabar kehamilan istrinya, Vika Kolesnaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI