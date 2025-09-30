Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra Ungkap Panggilan Khusus untuk Bayinya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra ternyata sudah memiliki panggilan khusus untuk anaknya baru dilahirkan oleh Vika Kolesnaya.

Dia memanggil bayi laki-laki tersebut dengan sebutan Gladiator Junior.

"Bismillah ya Allah. Hamba mohon berikanlah kelancaran dan kemudahan proses kelahiran istri dan anak hamba. Insyaallah RS Alia Hospital Jakarta Timur akan menjadi saksi lahirnya sang gladiator junior," ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram, Senin (29/9).

Pria yang karib disapa Bang Billy itu belum mengungkap nama asli untuk bayinya tersebut.

Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan telah melahirkan anak pertama di Alia Hospital, Jakarta Timur.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Manager Marketing Alia Hospital Mareyke Soroinsong.

"Memang betul, istrinya Billy lahiran di Rumah Sakit Alia Hospital Jakarta Timur di sini," ungkap Mareyke Soroinsong, Senin (29/9).

Akan tetapi, pihak rumah sakit enggan bicara banyak mengenai anak Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya.