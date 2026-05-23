Viking Jual Bendera di Tribune GBLA, Demi Bonus Spesial untuk Pemain Persib

jpnn.com - Bobotoh benar-benar all out demi melihat Persib Bandung mengangkat trofi Super League musim 2025/26.

Menjelang laga penentuan kontra Persijap Jepara, kelompok suporter Viking Persib Club memilih turun langsung menggalang dana lewat jualan bendera demi menyiapkan bonus spesial untuk para pemain Maung Bandung.

Ketua Umum Viking Tobias Ginanjar mengatakan aksi tersebut menjadi bukti dukungan Bobotoh tidak berhenti hanya nyanyian di tribune atau koreografi semata. Mereka ingin ikut memberi penghargaan nyata kepada skuad Persib yang tampil menggila sepanjang musim 2025/26.

Bendera-bendera yang dijual di tribune Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) nantinya menjadi sumber dana untuk bonus pemain jika Persib sukses menuntaskan misi juara. Tobias bahkan meminta Bobotoh tak ragu membeli atribut tersebut sebagai bentuk gotong royong suporter untuk tim kebanggaan mereka.

"Kalau ada yang jual bendera di tribune, beli saja. Hasilnya nanti untuk pemain Persib," kata Tobias.

Gerakan itu langsung menyita perhatian karena jarang ada aksi spontan suporter yang rela patungan demi memberi hadiah kepada tim kesayangannya. Meski tak menjanjikan angka fantastis, Viking menilai sisi emosional dari dukungan tersebut jauh lebih penting bagi pemain.

Menurut Tobias, perjuangan para pemain musim ini sudah layak mendapat apresiasi khusus. Apalagi, Persib kini tinggal selangkah lagi mencetak sejarah dengan meraih gelar juara liga tiga musim beruntun.

Namun, di balik atmosfer panas perburuan gelar, Tobias tetap mengingatkan Bobotoh agar tidak terbawa euforia berlebihan. Dia meminta tribune GBLA tetap aman tanpa flare maupun aksi masuk ke lapangan.