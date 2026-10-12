Viking Kecam Penyerangan Bus Persib U-18: Bukan Rivalitas, Ini Kejahatan

jpnn.com - Penyerangan terhadap rombongan Persib Bandung Elite Pro Academy (EPA) U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, menuai kecaman dari Viking Persib Club.

Kelompok suporter Maung Bandung itu menegaskan bahwa penyerangan terhadap bus pemain muda bukan lagi persoalan rivalitas, melainkan tindakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi.

Insiden yang terjadi pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB tersebut menjadi sorotan karena menyasar rombongan tim usia muda. Para pemain yang tengah meniti karier di dunia sepak bola justru harus menghadapi situasi yang membahayakan keselamatan mereka.

Akibat penyerangan tersebut, bus yang mengangkut rombongan Persib EPA U-18 dilaporkan mengalami kerusakan, terutama pada bagian kaca. Sejumlah koper milik pemain dan ofisial juga dilaporkan dijarah.

Selain menimbulkan kerugian materi, insiden itu turut melibatkan kekerasan fisik. Pandu Persada, Media Officer PT Persib Bandung Bermartabat untuk tim Persib EPA U-18, dilaporkan mengalami kekerasan dari sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyerangan.

Viking Persib Club kemudian menyampaikan pernyataan sikap melalui akun media sosial mereka. Mereka menyoroti batas rivalitas suporter yang dinilai telah dilanggar.

Bagi Viking, perbedaan warna klub tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, terlebih terhadap pemain muda yang merupakan bagian penting dari masa depan sepak bola Indonesia.

"Tindakan tersebut adalah kejahatan, bukan rivalitas," demikian penegasan Viking Persib Club dalam pernyataan sikapnya.