menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Viktor Axelsen Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025, Alwi Farhan Siap Curi Panggung?

Viktor Axelsen Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025, Alwi Farhan Siap Curi Panggung?

Viktor Axelsen Mundur dari Kejuaraan Dunia 2025, Alwi Farhan Siap Curi Panggung?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Viktor Axelsen dipastikan absen di Kejuaraan Dunia 2025. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen dipastikan mundur dari Kejuaraan Dunia 2025. Berkah bagi Alwi Farhan?

Axelsen menyebut kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih dari cedera dan memilih fokus menjalani rehabilitasi.

"Setelah berkonsultasi dengan tim medis, saya disarankan untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk rehabilitasi."

Baca Juga:

"Oleh karena itu, saya tidak akan bisa siap bertanding tepat waktu untuk Kejuaraan Dunia mendatang," tulis Axelsen melalui media sosialnya di instagram.

Buka Celah Bagi Alwi Farhan

Absennya Axelsen membuka celah bagi pemain-pemain dari daftar cadangan, salah satunya Alwi Farhan untuk tampil di Kejuaraan Dunia 2025.

Pemain muda berusia 20 tahun itu sebelumnya berada di urutan kedelapan dalam daftar tunggu.

Baca Juga:

Namun,lima pemain di atas Alwi sudah dipastikan lolos ke Kejuaraan Dunia 2025. Sementara itu, dua lainnya, Lei Lan Xi (China) dan Chi Yu Jen (Taiwan), tidak bisa menggantikan Axelsen karena kuota empat wakil per negara telah terpenuhi.

Debut Alwi Farhan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Level Senior

Ini akan menjadi debut Alwi di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis level senior.

Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen dipastikan mundur dari Kejuaraan Dunia 2025. Berkah bagi Alwi Farhan?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI