Viktor Laiskodat Dorong Pemerintah Beri Insentif untuk Ibu Rumah Tangga

jpnn.com, JAKARTA - Politisi DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat mendorong pemerintah agar mulai memperhatikan kesejahteraan ibu rumah tangga lewat pemberian insentif khusus.

Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk apresiasi negara atas besarnya pengorbanan ibu dalam pembentukan karakter anak di rumah.

Menurut dia, pekerjaan pengasuhan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi karena dilakukan setiap hari dengan mencurahkan waktu, tenaga, perhatian, dan kesempatan.

"Para ibu rela mengorbankan segala yang mereka miliki, waktu, tenaga, perhatian, kesempatan, bahkan kenyamanan diri untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan baik,” kata Viktor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menilai keluarga menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Nilai seperti keberanian, tanggung jawab, kepedulian, dan kecintaan terhadap tanah air mulai diperkenalkan melalui kehidupan sehari-hari di rumah.

"Di tangan seorang ibu, nilai-nilai kehidupan paling banyak ditanamkan. Keberanian, tanggung jawab, kepedulian, dan cinta tanah air mulai dibentuk dari rumah," ujar Viktor.

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Menurut dia, pendidikan karakter tidak hanya bergantung pada pembelajaran di sekolah. Lingkungan keluarga juga berperan dalam membentuk cara anak memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan sosial.

Viktor mengatakan nasionalisme juga dapat ditanamkan sejak dini melalui pengajaran mengenai keberagaman, persatuan, penghormatan terhadap sesama serta kepedulian terhadap bangsa.