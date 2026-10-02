Vila Mewah Emana Wedari Ubud Padukan Kenyamanan dan Budaya Lokal
jpnn.com, UBUD - Kawasan Ubud, Bali dikenal menawarkan pengalaman staycation eksklusif bagi para wisatawan yang ingin mencari ketenangan.
Tak hanya suasana, Ubud juga menawarkan pengalaman menginap dengan privat modern yang terinspirasi dari kekayaan budaya setempat.
Salah satu konsep itulah yang dihadirkan melalui Emana Wedari Ubud, Bali. Vila itu menggabungkan destinasi dengan desain modern, aristektur kontemporer, kenyaman kelas atas, dan warisan budaya lokal Bali.
Setiap vila dirancang menyatu dengan lingkungan sekitar serta menawarkan pengalaman yang lebih personal bagi wisatawan.
Emana Wedari memiliki 20 unit vila dengan kolam renang pribadi. Pilihan unitnya terbagi atas 11 Premier Jungle Pool Villa dan 9 Jungle Pool Villa dengan sentuhan desain kontemporer seni dan kerajinan khas Bali.
Penggunaan warna-warna bumi, elemen lokal, serta arsitektur modern menciptakan ruang yang nyaman sekaligus mencerminkan kekayaan budaya di sekitarnya.
CEO Jeevawasa Adiguna Kusuma mengungkapkan Emana Wedari menghadirkan destinasi yang memiliki hubungan erat dengan karakter dan kehidupan lokal.
Dia menjelaskan vila ini mengangkat kekayaan budaya, keindahan alam, serta keramahan khas Bali yang tulus.
Emana Wedari, Ubud menggabungkan destinasi dengan desain modern, aristektur kontemporer, kenyaman kelas atas, dan warisan budaya lokal Bali.
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