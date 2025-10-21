Vilebrequin Hadir di The St Regis Bali Resort

jpnn.com, BALI - Di tepi pantai Nusa Dua, The St Regis Bali Resort mempersembahkan kolaborasi eksklusif dengan Vilebrequin, label asal Saint-Tropez yang dikenal dengan gaya santai, berwarna, dan penuh karakter.

Kolaborasi ini berpusat pada St. Regis x Vilebrequin Family Capsule Collection, perpaduan antara keanggunan klasik St Regis dan semangat bebas ala Vilebrequin.

Koleksi ini mencakup busana renang untuk pria, wanita, dan anak-anak, lengkap dengan pareo, handuk lembut, tas pantai, dan mainan untuk si kecil.

Desainnya terinspirasi dari momen hangat di tepi laut seperti membangun istana pasir, berlayar di bawah langit tropis, dan menikmati waktu bersama keluarga. Semua dihadirkan melalui ilustrasi cerah dengan pola garis yang dirancang khusus untuk kolaborasi ini.

Koleksi tersedia mulai September 2025 hingga Maret 2026 di La Boutique, The St. Regis Bali Resort, serta di beberapa properti St. Regis pilihan di seluruh dunia, dengan ketersediaan yang terbatas.

Kolaborasi ini juga menghadirkan suasana baru di sepanjang pantai Nusa Dua. Vista Bar tampil lebih segar dengan payung, bantal, dan cabana berdesain St. Regis × Vilebrequin yang menghadirkan sentuhan cerah dan bergaya.

Baca Juga: Onyx Park Resort Memulai Babak Baru Sebagai Investasi Bertanggung Jawab di Bali

Para tamu dapat menikmati hidangan bertema laut dengan cita rasa ringan, ditemani koktail khas yang terinspirasi dari gaya Vilebrequin yang santai, namun tetap elegan.

Selain pengalaman bersantap, tersedia berbagai kegiatan keluarga, mulai dari pony riding di taman tropis, membangun istana pasir, hingga aktivitas kreatif di Children's Learning Center.