Villarreal vs Real Madrid, Arbeloa: Ini Salah Satu Laga Tersulit yang Kami Hadapi di Liga

jpnn.com - JAKARTA - Laga Villarreal vs Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 akan tersaji di Stadion El Madrigal, Villareal, Minggu (25/1) dini hari WIB. Los Blancos bertekad meraih kemenangan saat bertandang ke Villareal.

Laga kontra Villareal menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk merebut puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026 dari Barcelona.

Madrid kini berada di posisi kedua dengan menorehkan 48 poin dari 20 laga dan hanya berjarak satu angka dengan tim asuhan Hansi Flick (49 poin).

Namun, Villareal merupakan tim yang tangguh yang tidak mudah dikalahkan. Villareal saat ini berada di posisi ketiga liga dengan 41 poin dari 19 pertandingan.

Menurut Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa, kemenangan atas Villareal bisa meningkatkan kepercayaan diri timnya.

"Pertandingan besok sangat penting, bukan hanya karena maknanya, tetapi juga karena kualitas lawan yang dihadapi dan tiga poin yang bisa memberi kami kepercayaan diri besar,” kata Arbeloa dikutip dari laman resmi Real Madrid.

Juru taktik berkebangsaan Spanyol itu mengatakan jika kunci untuk meraih tiga poin adalah dengan mengeluarkan permainan terbaik dengan level tinggi. “Ini adalah salah satu laga tersulit yang kami hadapi di liga," tambahnya.

Menurut Arbeloa, timnya masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Namun, dia menekankan, sejak hari pertama menjabat sebagai pelatih, Real Madrid sudah menunjukkan kerja keras.